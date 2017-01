Gefahr für flächendeckende Apothekenversorgung

30.01.2017, Von Peter Schuster — E-Mail verschicken

Beim Neujahrsempfang der CDU in Wolfschlugen war das Apothekenurteil des Europäischen Gerichtshofs Thema

Referent Carsten Wagner sprach zum Thema Apothekenurteil. Foto: Schuster

WOLFSCHLUGEN. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Entscheidung vom Oktober 2016 die in Deutschland geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente für ausländische Anbieter aufgehoben. Die inhabergeführten mittelständisch geprägten Apotheken sehen aufgrund dieser Entscheidung die Versorgung der Patienten in der Fläche gefährdet.

Um auf die Problematik hinzuweisen, lud der CDU-Gemeindeverband Wolfschlugen Carsten Wagner, Apotheker aus Filderstadt, ein. Er sprach beim Neujahrsempfang des CDU-Gemeindeverbands gestern über das Thema „Das EuGH-Apothekenurteil – was bedeutet das für die Patienten?“.

Knapp 40 Interessierte kamen zum Neujahrsempfang in die Aula der Grundschule, darunter der Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich und der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dieter Fichtner folgte ein Grußwort von Bürgermeister Matthias Ruckh, anschließend das Hauptreferat von Carsten Wagner.