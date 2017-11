Gefährlicher Übergang

08.11.2017, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

In Wolfschlugen kommt es an der Hauptstraße häufig zu heiklen Situationen

Die Landesstraße 1205 läuft direkt durch Wolfschlugen. Wegen des starken Durchgangsverkehrs auf dieser Route geraten die Fußgänger beim Überqueren oft in gefährliche Situationen.

An dieser unübersichtlichen Stelle der Landesstraße 1205 lauern viele Gefahren für Fußgänger. Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Margherita Bochicchio-Stöhr hat Angst um ihre Kinder, genau wie viele andere Mütter in Wolfschlugen, deren Sprösslinge morgens mit dem Bus zur Schule fahren und an der Haltestelle Ecke Reinhardtstraße/Nürtinger Straße einsteigen müssen. Diese Kreuzung sei gefährlich für Passanten, sagt Margherita Bochicchio-Stöhr, da es dort keinen Überweg für Fußgänger gebe. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist diese Stelle sehr unübersichtlich. Die Kinder rennen oft noch schnell über die Straße, um den Bus zu erreichen“, berichtet Bochiccio-Stöhr und klagt: „An jeder anderen Haltestelle in der Nürtinger Straße gibt es eine Ampel, nur hier nicht. Der nächste Fußgängerüberweg befindet sich an der Schulstraße. Man kann nicht erwarten, dass die Schulkinder den weiten Weg zur Ampel in Kauf nehmen, um zur Haltestelle zu gelangen.“