Geehrte lassen Taten sprechen

30.01.2017, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Bürgermedaille für Hubert Euchner und Otto Mayer für ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Gemeinde Grafenberg

Höhepunkt des informativen und gleichzeitig unterhaltsamen Ehrenamtsfestes am Freitagabend war die Verleihung der Bürgermedaille an Hubert Euchner und Otto Mayer durch den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Vorwerk.

Das Foto zeigt von links Hubert Euchner und Otto Mayer, die von Grafenbergs stellvertretendem Bürgermeister Thomas Vorwerk mit der Bürgermedaille ausgezeichnet wurden. Foto: Sander

GRAFENBERG. Bürgermeisterin Annette Bauer konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein, wie Thomas Vorwerk in der Rienzbühlhalle mitteilte. Vor der Ehrung informierten Sara Bode von der Baden-Württemberg-Stiftung über das Netzwerk für Generationen und Monika Koch vom Landratsamt über das Projekt Gesunde Gemeinde. Grafenbergs Hauptamtsleiterin Sophia Schelkle berichtete über die Bürgerbeteiligungsprozesse im Ort.

Zusammen mit Schautafeln, auf denen Vereine und Gruppen sich präsentierten, sowie in einer offenen Runde an Thementischen wurde deutlich, dass es in Grafenberg sehr viel ehrenamtliches Engagement gibt.