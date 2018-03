Für Kinder ist allerhand geboten

14.03.2018

Das Freilichtmuseum Beuren wartet auch 2018 mit familienfreundlichen Angeboten auf – Saisonstart ist am 25. März

Ein beliebtes Angebot des Freilichtmuseums Beuren für die ganze Familie sind die regelmäßigen Tierfütterungen auf dem Museumsgelände. Foto: Freilichtmuseum Beuren

BEUREN (la). Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist ein attraktives Ziel für Familien. Egal ob Tierfütterung, Spielzimmer, Natur-Spielplatz oder Familien-Ferien-Programm – das elf Hektar große Museumsdorf mit seinen historischen Gebäuden ist ein lohnenswertes Freizeit- und Ausflugsziel in besonderer Umgebung. Außerdem bietet das museumspädagogische Team Mitmachaktionen zur Gestaltung eines unvergesslichen Kindergeburtstags an. Ab Sonntag, 25. März, geht es wieder los, da startet die Saison 2018 im Museumsdorf.

Wackelbrücken laden zu Abenteuern ein