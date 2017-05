Frühlingshaftes Konzert

18.05.2017

Der Musikverein Aich machte Müttern eine große Freude

Der Musikverein Aich lud kürzlich zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert in die Festhalle in Aich ein. Auf der Bühne nahm zuerst die Jugendkapelle unter der Leitung von Giuseppe Barbuscia Platz. Mit dem bekannten Stück „The Pirates of the Caribbean“ tauchten die Zuhörer in die sieben Meere ein.

Beim Frühjahrskonzert gab es ein abwechslungsreiches Programm. pm

AICHTAL-AICH (pm). Vorstand Armin Hild begrüßte das Publikum. Verzaubert hat danach die Jugendkapelle mit „Accidentally in Love“ von Adam F. Duritz. Es folgte „The Best of Queen“, ein Medley mit den größten Hits der Briten. Bei der Zugabe „I love Polka“ zeigte die Jugendkapelle, was echte Blasmusik ist und machte Dirigent Giuseppe Barbuscia damit eine Riesenfreude. Hinreißend waren auch die zwei Moderatorinnen Romy Stirn und Lea Künig, die die Stücke der Jugendkapelle angesagt haben.