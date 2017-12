Frickenhausen: Brandstiftung war Ursache

29.12.2017, — E-Mail verschicken

Vorsätzliche Brandstiftung ist die Ursache für den Großbrand am frühen Mittwochmorgen in der Max-Eyth-Straße von Frickenhausen gewesen. Anwohner hatten kurz vor 4.30 Uhr das Feuer in dem Firmengebäude bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Trotz des raschen Eingreifens mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass Teile des Gebäudes einstürzten und mehrere hochwertige CNC-Maschinen Opfer der Flammen wurden. Ersten Schätzungen zufolge entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mindestens drei Millionen Euro. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben mittlerweile, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Im Inneren des Gebäudes konnten von den Kriminaltechnikern unter anderem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden werden. Die Polizei bittet unter Telefon (07 11) 3 99 00 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dreherei in der Max-Eyth-Straße gemacht haben. lp/Foto: 7aktuell