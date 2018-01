Frickenhäuser Sternsinger bei Kretschmann

Am Freitag empfingen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde Sternsinger anlässlich der Aktion Dreikönigssingen in Stuttgart. Mit dabei war auch eine Gruppe der Kirchengemeinde Klaus von Flüe aus Frickenhausen. „Die Sternsingerinnen und Sternsinger geben mit ihren Spenden vielen armen Kindern auf der Welt Hoffnung in ihrem Leben“, sagte Winfried Kretschmann. Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Leitmotto „Segen bringen – Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“. „In anderen Ländern wollen viele Kinder zur Schule gehen, sie dürfen aber nicht“, so der Ministerpräsident. Sie müssten stattdessen oft unter schlimmen Bedingungen hart arbeiten. Ohne Schulbildung hätten sie aber kaum eine Chance, jemals aus der Armut herauszukommen. „Indem man diese Kinder unterstützt, kann man den Teufelskreis durchbrechen“, unterstrich er und dankte den Kinden und Jugendlichen für ihr Engagement. „Nirgendwo sonst in Deutschland machen sich so viele Sternsingerinnen und Sternsinger auf den Weg von Haus zu Haus wie bei uns in Baden-Württemberg“, betonte Kretschmann. Im Südwesten seien im vergangenen Jahr 9,5 Millionen Euro an Spenden durch die Sternsinger eingenommen worden. Baden-Württemberg sei damit bundesweiter Spitzenreiter. pm