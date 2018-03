Freilichtmuseum sucht Testfamilien

Am 27. März und 5. April sollen zwei neue Aktionen ausprobiert werden

BEUREN (la). Das Esslinger Landratsamt sucht Familien mit „experimentierfreudigen oder detektivisch veranlagten Kindern“ zwischen sechs und zehn Jahren zum Testen von zwei neuen museumspädagogischen Aktionen im Freilichtmuseum in Beuren. Die beiden neuen Aktionen sollen an zwei Terminen in den Osterferien getestet werden. Anmeldung zu einem oder beiden Terminen per E-Mail an info@freilichtmuseum-beuren.de oder unter Telefon (0 70 25) 9 11 90 90. Der Museumseintritt und die Teilnahme an der Testaktion sind kostenlos.

Der erste Test findet am Dienstag, 27. März, von 13 bis 15 Uhr statt. Hier sollen die Kinder alte, teilweise vielleicht längst schon vergessene Küchengeräte erforschen und herausfinden, wie sie funktionieren. Gemeinsam mit ihren Eltern sollen sie versuchen, dem unbekannten „Deng doa“ aus der Küche auf die Spur zu kommen. Die alten Gerätschaften dienten in früheren Zeiten zur Gemüse- und Obstverarbeitung. Durch eigenes Experimentieren mit Obst und Gemüse soll ein persönlicher Zugang zu den Objekten geschaffen werden, so das Landratsamt.