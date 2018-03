Frau überfallen und verletzt

KIRCHHEIM (lp). Ende vergangener Woche wurde eine junge Frau in der Weisestraße in Kirchheim von einem Unbekannten überfallen und dabei verletzt. Die Polizei sucht nun mit Phantombild nach dem Täter. Am Freitag, 30. März, gegen 7.20 Uhr war die 18-Jährige zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Als sie vom Südbahnhof kommend auf der Weisestraße unterwegs war, trat ein Mann von hinten an sie heran. Er presste eine Hand auf den Mund der jungen Frau und zerrte sie in Richtung eines schwarzen BMW. Da sich die 18-Jährige stark wehrte, konnte sie sich schließlich losreißen und flüchten. Sie wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der Unbekannte ist 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat schwarze gelockte Haare, einen schwarzen gepflegten Vollbart und einen dunklen Teint. Der Mann trug einen dunkelgrauen Pullover, dunkelblaue Jeans und weiße Sportschuhe. Er roch auffällig nach Nikotin. Die Kriminalpolizei Nürtingen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Wer kennt den Mann auf dem Bild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wem ist der Unbekannte am Freitagmorgen im Bereich des Südbahnhofs oder der Weisestraße aufgefallen? Hinweise an die Kriminalpolizei Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 92 24-0.