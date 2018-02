Fiel weiterhin JU-Vorsitzender

Der Kreisverband Esslingen hatte Hauptversammlung

Bei der Hauptversammlung des Esslinger Kreisverbands der Jungen Union wurde Maximilian Fiel von einer großen Mehrheit der Mitglieder das Vertrauen ausgesprochen und seine Amtszeit als Kreisvorsitzender um ein Jahr verlängert.

(pm) Staatssekretär Markus Grübel warb in seinem Berliner Bericht um Unterstützung für die neue, alte große Koalition.

„In den nächsten Jahren wird es das Wichtigste sein, auch auf all jene zu blicken, die sich vor dem gesellschaftlichen Abstieg fürchten, die das Gefühl der Perspektivlosigkeit haben und sich deshalb immer weiter von Staat und Demokratie entfremden“, gab Fiel einen Einblick in die Ausrichtung seiner kommenden Amtszeit. Gleichzeitig kritisierte er den parteiinternen Umgang mit dem Wahlausgang der Bundestagswahl, heißt es in der Pressemitteilung der Jungen Union.

Sein Vorsatz sei, „wieder mehr zum Stachel im Fleisch der Union zu werden“: „Wir wollen Antreiber und Motor der CDU sein und dabei unserem eigenen Anspruch als kritischer, aber verlässlicher Partner gerecht werden“, sagte er.