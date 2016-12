Festliches Konzert zum Jahreswechsel

Weihnachtliche Weisen am Gymnasium Neckartenzlingen – Religionskurs interpretiert das Krippenspiel neu

Von modern bis klassisch war beim Konzert des Neckartenzlinger Gymnasiums alles zu hören. pm

NÜRTINGEN (pm). Kurz vor dem Weihnachtsfest, die Zeit wird wie immer knapp, alles wirbelt im Vorweihnachtstrubel – da kam das alljährliche Weihnachtskonzert des Gymnasiums Neckartenzlingen in der St.-Paulus-Kirche gerade recht. Es bot etwas Zeit und Raum für Besinnlichkeit – einen Platz für Fröhlichkeit, Applaus, Nachdenken – einen „Platz an der Krippe“, so das diesjährige Motto.

Zu diesem gestaltete der Religionskurs der Jahrgangsstufe 1 unter Leitung von Dr. Ekkehard Hirschfeld ein Stück, in dem auch das schwarze Schaf, der Außenseiter seinen Platz fand. Schon der Auftakt durch das Unterstufenbläserensemble unter Leitung von Joachim Kromer stimmte mit „Rudolph, the red-nosed Reindeer“ auf dieses Thema ein. Die jungen Bläser begeisterten das Publikum außerdem mit ihrer Darbietung der Musik aus „Game of Thrones“.