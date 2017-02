Faszinierende Geschichten aus der Kälte

Von Andreas Warausch

Der aus Nürtingen stammende Lars Lehnert ist gerade in Nordschweden unterwegs – Vortrag in Nürtingen am 5. April

Er ist ein Reisender der Extreme. Mal im Süden, mal im Norden. Der aus Nürtingen stammende Lars Lehnert war Kommunikationsingenieur auf der Antarktis-Station „Neumayer III“ und fuhr mit dem Eisbrecher „Oden“ zum Nordpol. Gerade ist er in Nordschweden unterwegs. Und am Donnerstag, 5. April, wird er in seiner Heimat Nürtingen von seinen Abenteuern berichten.

Ein Spektakel für die Augen: Dieses Polarlicht fotografierte Lars Lehnert in der Nähe der nordschwedischen Stadt Abisko. Fotos: Lehnert

Wer mit Lars Lehnert via elektronischer Medien Kontakt aufnimmt, weiß nie, von wo er Antwort bekommt. Nur eines ist klar: Kalt wird es dort bestimmt sein. Nachdem er seine schwäbische Heimat verlassen hatte, verschlug es ihn zwar erst einmal nach Ostfriesland. Doch seine große Liebe gehört Schweden. Und den noch kälteren Regionen. 14 Monate verbrachte er damals im ewigen Eis, neun Monate davon überwinterte er abgeschnitten vom Rest der Welt mit nur neun Schicksalskameraden auf der deutschen Forschungsstation „Neumayer III“ in der Antarktis. Unseren Lesern berichteten wir in einigen Reportagen von seinen Abenteuern.