Fast 10 000 Autos pro Tag

23.11.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Verkehrsuntersuchung zeigt die Fahrzeugströme in Neuffen auf – Schwerlastverkehr unter dem Durchschnitt

9950 Fahrzeuge passieren täglich den Kreisverkehr am Neuffener Lindenplatz. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Den Lindenplatz, den zentralen Kreisverkehr in Neuffens Ortsmitte, passieren im Durchschnitt 9950 Autos pro Tag. Zu diesem Ergebnis kommt eine großräumige Verkehrszählung, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Deren Ergebnis stellte Wolfgang Schröder, geschäftsführender Gesellschafter der Planungsbüros BS Ingenieure, am Dienstagabend dem Gremium vor. Entscheiden musste das Gremium am Dienstagabend noch nichts – die Daten sollen aber als Planungsgrundlage dienen. Insbesondere dafür, wie mit der Hauptstraße umgegangen werden soll. Sie war bis vor einigen Jahren noch die Hauptverkehrsachse der Tälesstadt, bis im Rahmen der ersten Ortskernsanierung die Umfahrung im Oberen Graben gebaut wurde. Durch diese Straße fließt heute der meiste Verkehr.