Familien betreuen

10.05.2017, — E-Mail verschicken

(pm) Das Haus der Familie Nürtingen sucht für das Aichtal und für das Neuffener Tal Ehrenamtliche für das Projekt „Wellcome“, das Familien in Aichtal und im Neuffener Tal im ersten Lebensjahr des Babys unterstützt. Die Helfer greifen den jungen Familien als eine Art „moderne Nachbarschaftshilfe“ unter die Arme, gehen mit dem Baby spazieren, spielen mit dem älteren Geschwisterkind und haben ein offenes Ohr für die Sorgen der Familie, so das Haus der Familie. Die Ehrenamtlichen haben bei diesem Projekt die Möglichkeit, sich ihre Zeit – in Absprache mit den Familien – frei einzuteilen. Auch Einsätze über einen kurzen Zeitraum sind möglich. Weitere Informationen gibt es bei der „Wellcome“-Koordinatorin Tina Masarin im Haus der Familie, Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 3 08 42 59, per E-Mail nuertingen@wellcome-online.de oder im Internet unter www.wellcome-online.de.