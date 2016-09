Familie Sowa blickte hinter die Kulissen

06.09.2016

Familie Sowa aus Nürtingen im Glück: Sie war eine von vier Familien, die einen Tag beim „SWR Fernsehen Familienfest“ in Koblenz gewonnen hat. Mit ihnen waren noch 8000 weitere Besucher am Sonntag auf der Festung Ehrenbreitstein und schauten hinter die Kulissen des Fernsehmachens. Und nicht nur das. Viele nahmen die Sache selbst in die Hand: Sie ergriffen das Mikrofon, gingen mit TV-Promis auf Tuchfühlung, übten sich vor und hinter der Kamera oder als Trickfilmer. Mittendrin die Familie Sowa. Schon am Samstag ging es im Bus des SWR zum Deutschen Eck, dort wo die Mosel in den Rhein fließt. Eine Führung exklusiv für die Familie Sowa und die anderen Familien auf der Festung Ehrenbreitstein schloss sich an. Da war das Kamerateam noch nicht dabei, das stieß dann am Sonntag dazu und begleitete die Familie den ganzen Tag beim Familienfest: Bei den Fallers, als Nachrichtensprecher, beim Ritt auf der Tigerente, in der Sportreporter-Werkstatt oder als Botschafter für Baden-Württemberg beim Singen auf der Bühne von „Auf der schwäbschen Eisebahn“. Unser Foto zeigt von links Marcel Sowa, Sohn Mikka, Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, Töchterchen Anneli, Ines Sowa und Tochter Leni. Die Reportage mit dem Titel „SWR Fernsehen Familienfest“ mit den Höhepunkten des Tages strahlt das SWR Fernsehen am Sonntag, 11. September, von 16 bis 17.15 Uhr aus. red/Foto: swr