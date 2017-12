Fabrikhalle brannte vollständig aus

28.12.2017, — E-Mail verschicken

Großeinsatz für Frickenhäuser Feuerwehr – Spezialisten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Sehr früh aus dem Schlaf gerissen wurden gestern Morgen die Frickenhäuser Feuerwehrleute: Aus einer Dreherei in der Max-Eyth-Straße schlugen die Flammen, als die Mannschaft um Kommandant Bernd Streicher dort gegen 4.30 Uhr eintraf. Trotz des beherzten Einsatzes wurde das Betriebsgebäude ein Raub der Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren aus Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt, die Flammen zu löschen.

FRICKENHAUSEN (ali/pm). „Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr hatte sich der Brand in einem Hallenteil schon massiv entwickelt. Eine große Schiebetür an der Hallenstirnseite drohte herauszubrechen“, so Holger Bauer, der Pressesprecher der Frickenhäuser Feuerwehr. Binnen weniger Minuten breitete sich das Feuer zu einem Vollbrand aus und brachte Teile der Fassade und des Daches zum Einstürzen. Im Innenangriff konnten die Einsatzkräfte das Feuer auf einen Hallenteil begrenzen, so Holger Bauer. Da sich auch Gasflaschen sowie Maschinenöle und -fett im Gebäude befanden, rückte die Atemschutzgruppe ins Gebäudeinnere vor, um die Flaschen zunächst zu kühlen beziehungsweise aus der Gefahrenzone zu bringen.