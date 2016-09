Expedition Glauben entdecken

NECKARTENZLINGEN (pm). Zum Auftakt des Lutherjahres 2017 lädt die evangelische Kirchengemeinde Neckartenzlingen zum kostenlosen Seminar Spur 8 ein. An acht Abenden lernen die Teilnehmer den christlichen Glauben kennen oder entdecken ihn wieder neu, durch Beiträge verschiedener Referenten und den Austausch in Gesprächsgruppen. Die Expedition beginnt am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Im Unterbössel 1. Schriftliche Anmeldung bis 14. September per E-Mail spur8@gmx.de oder beim evangelischen Pfarramt, weitere Infos unter www.ev-kirche-ntzgn.de/spur8/.