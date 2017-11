Erprobter Kapitän oder frischer Wind?

22.11.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Bei der Unterensinger Kandidatenvorstellung ging es vor allem um die Auswirkungen überörtlicher Großvorhaben

Am 3. Dezember sind die Unterensinger dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Zwei Kandidaten werden auf dem Wahlzettel stehen: Amtsinhaber Sieghart Friz und Herausforderer Michél Hömke. Die offizielle Kandidatenvorstellung am Montagabend im Udeon lieferte Entscheidungshilfe.

Sieghart Friz

UNTERENSINGEN. Die Kandidaten stellten sich in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung vor, während der andere den Saal verlassen musste. Sieghart Friz’ Motto sind die drei V: Verantwortung, Vertrauen und Vorhaben. Gerade in nicht einfachen Zeiten mit überörtlichen Großvorhaben spürt Friz diese Verantwortung. „Dafür braucht es einen sturmerprobten Kapitän.“ Er habe das nötige Durchsetzungsvermögen und die entsprechenden Kontakte zu den Behörden bis in die Landesregierung.