Eisiger Winterzauber lockte

11.12.2017, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Markt auf dem Schulhof in Frickenhausen am Wochenende war sehr gut besucht

Das Angebot, zwischen den bunten Buden zu flanieren, wurde reichlich genutzt. Foto: Jüptner

FRICKENHAUSEN. Bereits von Weitem sichtbar leuchteten am Wochenende abends die Bäume in Frickenhausen in einem frostig bläulichen Licht und ließen sie wie von Eis umschlossen erscheinen. Sie umringten den Schulhof der alten Grundschule und verliehen dem dortigen Weihnachtsmarkt eine Atmosphäre wie aus einem Wintermärchen – auch wenn die Besucher auf Schnee verzichten mussten.

Doch frieren musste dort am vergangenen Wochenende keiner, schließlich boten ausreichend Stände am Weihnachtsmarkt wärmenden Glühwein und Speisen an. Beim „Winterzauber“, so nennen die Frickenhausener ihren Markt, stehen die Verkaufsstände rund um den Schulhof angeordnet. Dies sorgte noch weiter für ein kuscheliges Beisammensein, schließlich sammeln sich die Besucher dadurch inmitten des Hofes mit seinem leuchtenden Christbaum und verteilen sich nicht wie anderenorts auf lange Gassen.