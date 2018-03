Eine Woche in der Wildschönau

Unter den Spendern für „Licht“ wird wieder ein toller Preis verlost

(jg) Lust auf eine Woche mit der Familie in Tirol? Mit unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ könnte dieser Traum Wirklichkeit werden. Unter den Spendern für unsere Weihnachtsaktion verlosen wir nämlich eine Woche im Feriendorf Wildschönau. Bis zu sechs Personen finden in einer tollen Ferienwohnung Platz.

Kein riesengroßes Skigebiet, aber was Familienfreundlichkeit und faire Preise anbelangt, einfach großartig zu sein: Darauf ist die Wildschönau stolz. Zu Recht, wie wohl alle finden, die schon mal da waren. Auch jemand aus dem Kreis derer, die unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ zur Seite stehen, kann irgendwann binnen des kommenden Jahres überprüfen, ob das stimmt. So lange gilt nämlich der Gutschein, den wir unter allen, deren Spende bis zum Samstag, 29. November, auf einem der Konten der Hilfe verbucht worden ist, verlosen.

Auch wenn der Gewinn nicht im Winter eingelöst werden muss, so ist das dennoch eine tolle Zeit für einen Urlaub in der Wildschönau. Und vom Feriendorf in sonniger, zentraler und doch ruhiger Lage muss man nur 200 Meter zum Skilift in Niederau zurücklegen. Gerade mal fünf Minuten braucht man in der Regel zu Fuß dorthin.