Eine Million für Philipp Unger?

18.01.2018, Von Irina Korff — E-Mail verschicken

Der ehemalige Unterensinger ist morgen zum zweiten Mal bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär“ auf RTL zu Gast

„Er stand kurz vor der Eröffnung eines Dönerladens in den USA“ mit dieser Kuriosität wurde der ehemalige Unterensinger Philipp Unger bei „Wer wird Millionär“ vorgestellt. Einmal auf dem Ratestuhl gegenüber von Günther Jauch sitzen – davon haben bestimmt schon viele geträumt. Für den 25-Jährigen ist dieser Traum in Erfüllung gegangen.

Philipp Unger hat es bis auf den heißen Stuhl geschafft Foto: MG RTL D / Gregorowius

UNTERENSINGEN/KÖLN. Am 9. Oktober erspielte er vorläufig 8000 Euro. Dann war die Sendezeit zu Ende und Philipp Unger musste warten, bis in Köln die Dreharbeiten zur nächsten Sendung beginnen. Am Montag wurde gedreht und am morgigen Freitag um 20.15 Uhr läuft der zweite Teil seiner Show als Special zum Start des Dschungelcamps.