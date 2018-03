Eine harte Aufnahmeprüfung

07.01.2014, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die Tischardter Narrenzunft „Waddabolla-Weib’r“ staubten ihr Häs ab

Nicht einfach auszuhalten: die Narrentaufe. der

FRICKENHAUSEN-TISCHARDT. Harte Aufnahmeprüfungen gibt es bei der Tischardter Narrenzunft „Waddabolla- Weib’r“, die am Montag in der Autmuthalle ihr Häs abstaubten. In die Gemeindehalle mussten sie deswegen ausweichen, weil ihr Vereinsheim im Sommer dem Hagel zum Opfer gefallen war.

Für manche Gäste begann also das närrische Treiben schon mit der Suche nach dem Ort, an dem die Narren ihr Häs abstaubten, machen sie das normalerweise doch auf der Narrenmeile in der Tischardter Ortsmitte Richtung Frickenhausen. Doch die „Lenningo-Gugga“ spielten laut und kräftig, und so fand letztlich jeder echte Narr den Weg dorthin, wo in Tischardt die fünfte Jahreszeit beginnt.

So kamen sowohl die Narrenzunft aus Neuffen, als auch die „Kellerhexa“ aus Neckartailfingen rechtzeitig zum Häsabstauben und zur Narrentaufe der neuer Hästräger. Hier zeigte sich bei „Waddabolla Weib’r-Narrenbier“ und Bleifrei-Radler, dass man schon närrisch viel Spaß vertragen muss, um in die Narrenzunft aufgenommen zu werden.