Eine erlebnisreiche Woche

25.08.2012

85 Kinder der Katholischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen waren im Zeltlager

Für 85 Kinder der Katholischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen ging es jüngst wieder „ab in den Süden“. Genauer gesagt ins Zeltlager in Ebenweiler im Kreis Ravensburg.

Noch lacht er – aber kurz darauf wird Pastoralreferent Thomas Hermann von den Kindern des Zeltlagers der Katholischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen bei Ebenweiler im Kreis Ravensburg in den See geworfen. uri

NECKARTENZLINGEN (uri). „We are the world!“ – das war das Motto des „Zela“ (wie es von den jungen Leuten genannt wird). Jeden Tag wurde es auf andere Art und Weise umgesetzt – zum Beispiel in einer selbst ausgedachten Hymne, in der sich die Kinder mit ihrem jeweiligen Land identifizieren konnten. Auch in einem großen Länderquiz konnten sie ihr Wissen einbringen und Neues über die verschiedenen Länder lernen.

Bei zahlreichen Bastelworkshops fand jedes Kind eine Beschäftigung und konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen. Neben den klassischen Workshops wie Speckstein, Armbänder flechten und allerlei Kreativem aus Holz, Papier und Pappe gab es dieses Jahr auch Motto-spezifische Workshops wie Gesichter mit Flaggenmuster bemalen und Weben von Länderflaggen.