Eine Erfolgsgeschichte feiert Jubiläum

12.05.2017

25 Jahre Hospizarbeit in Esslingen – Ehrenamt ist die Basis

(pm) Seit 25 Jahren engagieren sich in Esslingen Menschen in der Hospizarbeit. Sie stehen Sterbenden und deren Angehörigen in der letzten Lebensphase bei. Eine Festschrift zu diesem Jubiläum skizziert die Entwicklung der Arbeit unter anderem aus dem Blick von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern.

„Die Begleitung Sterbender ist eine zutiefst seelsorgerliche und damit auch kirchliche Aufgabe, ein Dienst der Nächstenliebe“, erklärt Dekan Bernd Weißenborn, warum die Hospizarbeit in Esslingen ihre Wurzeln in der evangelischen und katholischen Kirche hatte. Von Anfang an habe es enge Verbindungen zu den Kirchengemeinden gegeben.

Die Wurzeln der Hospizarbeit liegen in der ambulanten Begleitung. Das stationäre Hospiz, das vor drei Jahren als ergänzendes Angebot eröffnet wurde, wird von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde getragen, steht aber Menschen aller Konfessionen, Religionen und Kulturen offen.