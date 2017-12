Einbrecher wurden gestört

GRAFENBERG (lp). Noch bevor die drei Einbrecher große Beute machen konnten, wurden sie am Freitagabend von einer Bewohnerin gestört, welche nach Hause kam. Die 22-jährige Frau überraschte die Männer, die ein Fenster an der Terrasse ihres Hauses in der Straße Am Helfersbach eingeschlagen hatten und so durch das Fenster ins Innere gelangten. Unmittelbar nachdem die Frau das Haus betrat, flüchteten die Täter zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief leider ohne Erfolg.