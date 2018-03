Ein Weihnachtsmusical

10.11.2007, — E-Mail verschicken

WOLFSCHLUGEN (pm). In Wolfschlugen wird im Dezember in ganz besonderer Weise auf Weihnachten eingestimmt: Am Samstag, 15. Dezember, kommt das Weihnachtsmusical für die ganze Familie, Melwins Stern, für eine Aufführung um 17 Uhr in die Schulturnhalle, organisiert vom Sportverein Wolfschlugen in Kooperation mit dem Turngau Neckar-Teck. Dabei erwartet große und kleine Besucher mit Melwins Stern eine schöne Einstimmung auf den Heiligen Abend. In liebevoll ausgestalteten Erzähl- und Spielszenen, verbunden mit mitreißenden Gesangs- und Tanzparts zeigt das 30-köpfige Ensemble, wie der kleine Engel Melwin einen winzigen, unscheinbaren Stern bekommt und wie er mit seiner Liebe und Hingabe etwas ganz Besonderes aus diesem Stern macht. Dazu gibt es vielfältige Live-Musik: von Gospel über Rap bis hin zum Kinderlied. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Kreissparkasse Wolfschlugen, Nürtinger Straße 1, der Buchhandlung Zimmermann am Schillerplatz 1 in Nürtingen oder im Internet unter www.melwins-stern.de.