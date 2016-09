Ein Sonntag rund um Most und Saft

13.09.2016, — E-Mail verschicken

Volksfeststimmung herrschte am Sonntag beim traditionellen Most- und Schautag der Firma Häussermann Fruchtsäfte in Neckartailfingen. Unter dem Motto „Feiern und genießen Sie mit uns“ war für Jung und Alt jede Menge geboten: Besichtigung der Mostobstanlage und einer selbstfahrenden Apfelauflesemaschine, live bei der Saftherstellung dabei sein und nach Herzenslust die vielseitigen erntefrischen Fruchtsäfte probieren – das alles bot das Häussermann-Team den mehreren Tausend Besuchern. Für die Unterhaltung sorgten der Musikverein Neckarhausen und die Zirkus AG der Liebenauschule sowie die Volkstanzgruppen der Schwäbischen Albvereine Neckartailfingen und Oferdingen. Bienenhotels basteln, Kinderschminken und ein Fototermin mit Äffle und Pferdle – all das war ganz nach dem Geschmack der Kinder. Und fürs leibliche Wohl sorgten der Obst- und Gartenbauverein und der Landfrauenverein gemeinsam. rf