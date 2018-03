Ein seltsames Fest

Fronleichnam – ich weiß noch, dass ich als Kind nie so genau gewusst habe, was da eigentlich gefeiert wird. Klar, interessant war das schon: die Blumenteppiche, die Prozession mit der Monstranz und das ganze Drumherum. Aber was soll das alles? Weihnachten und Ostern waren irgendwie immer klar. Da wusste ich schon als Kind, zumindest so ungefähr, was das soll. Aber Fronleichnam? Mit dem Namen kann man ja auch nicht so viel verbinden. Um was geht es da eigentlich?

Wolfgang Metz Vikar, Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen

Wenn man den „normalen“ Festnamen anschaut, dann wird das Ganze schon klarer. Es heißt nämlich: Fronleichnam, Hochfest des Leibes und des Blutes Christi. Kurz gesagt: Eigentlich geht es besonders herausgehoben um das, was wir jeden Sonntag feiern. Um das gemeinschaftliche Mahl mit Jesus Christus. Noch weiter gefasst ist Fronleichnam, ich möchte sagen, eine Verlängerung des Gründonnerstags. Der Tag, an dem wir in der Abendmahlsfeier Jesu mit seinen Jüngern die Einsetzung der Eucharistie feiern.