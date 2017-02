„Ein sehr schwieriges Haushaltsjahr“

16.02.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

1,3-Millionen-Defizit durch geringere Schlüsselzuweisungen – Ausgleich durch liquide Mittel der Gemeinde möglich

Von einem „sehr schwierigen Haushaltsjahr“ sprach Kämmerer Michael Castro am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Bürgermeisterin Melanie Gollert hatte den Haushalt 2017 eingebracht und auf ein Defizit im Ergebnishaushalt von 1,36 Millionen Euro hingewiesen. Der Haushalt kann dennoch ausgeglichen werden, Abstriche an Investitionen sind nicht zu erwarten.

Bürgermeisterin Gollert bringt den Haushalt 2017 ein. Foto: Haußmann

NECKARTENZLINGEN. Gleich in ihrer ersten Sitzung als Bürgermeisterin fiel Melanie Gollert die Aufgabe zu, den Haushalt fürs laufende Jahr einzubringen. In Anbetracht der Kürze ihrer Amtszeit gehe sie davon aus, „dass Sie Nachsicht mit mir haben, wenn ich mir noch keine umfassenden Kenntnisse über den gesamten Haushalt machen konnte“. In ihrer Haushaltsrede stellte sie gleich zu Beginn in Aussicht, „dass wir mit einer stabilen Einnahmesituation rechen können“. Dies sei Voraussetzung für die Projekte der Finanzplanung, welche somit „weitestgehend“ fortgeführt werden könnten.