Ein großes diakonisches Herz

20.02.2017, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Brigitte Turnacker als Pfarrerin von Erkenbrechtsweiler und Hochwang eingeführt – Schon zwei Jahre da

In Erkenbrechtsweiler und Lenningen-Hochwang kommt und bleibt zusammen, was zusammengehört: eine Pfarrerin mit großem diakonischen Herz und eine diakonisch engagierte evangelische Kirchengemeinde.

Brigitte Turnacker bei der Predigt anlässlich ihrer Investitur Foto: Dietrich

„Wann bekommen wir wieder einen neuen Pfarrer?“, fragte vor einigen Monaten Oskar Emmenegger, Erster Vorsitzender des Kirchengemeinderats der Evangelischen Kirchengemeinde Erkenbrechtsweiler-Hochwang, sehnsuchtsvoll. Leider keine Antwort wusste Dekanin Renate Kath. Nun war Kath froh, Brigitte Turnacker in der Dreifaltigkeitskirche in Hochwang als neue Pfarrerin in ihr Amt einführen zu können. Damit sind im evangelischen Kirchenbezirk Kirchheim alle Pfarrstellen lückenlos besetzt.

Turnacker ist in Erkenbrechtsweiler und Hochwang bereits bestens bekannt, sie war seit zwei Jahren zur Dienstaushilfe dort tätig. Trotzdem stellte sich Turnacker bei ihrer Investitur kurz vor. Ob sie alt sei? Nach der Definition ihrer Konfirmanden schon, meinte die 1960 in Kirchheim unter der Teck Geborene. Getauft wurde sie in der Kirchheimer Martinskirche, zur Grundschule ging sie in Schlierbach, wurde dort auch konfirmiert.