Ein ganz normal ereignisreiches Jahr

Der Musikverein Bempflinger Blasmusik blickte auf das Vereinsjahr zurück – Joachim Pust wurde als Vorsitzender bestätigt

Der Musikverein Bempflinger Blasmusik hatte jüngst zu seiner Hauptversammlung ins Bempflinger Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Begrüßt wurden die trotz der Eiseskälte doch recht zahlreich erschienenen Mitglieder durch den Ersten Vorsitzenden Joachim Pust.

BEMPFLINGEN (ws). Der Bericht des Dirigenten Thorsten Feisthammel war sehr detailliert und umfangreich. Neben dem Rückblick und dem Ausblick auf unter anderem das Wertungsspiel am 2. April und ein Kirchenkonzert am 7. Mai regte er an, den Ablauf des Weihnachtskonzerts zu überdenken. Feisthammel gab auch den Bericht des erkrankten Jugenddirigenten Tobias Walz ab. Dieser freute sich über den Zuwachs für die Jugendkapelle zu momentan 13 Spielern, mit denen er das Repertoire erweiterte und sieben Auftritte meisterte.

Klaus Maschek konnte – für den erkrankten Dieter Reiff – von ebenfalls sieben Auftritten mit den 18 Musikern der „Bempflinger Hobbymusikanten“ berichten.

Jugendleiterin Melanie Walz blickte auf „ein ereignis- und erfolgreiches Jahr“ zurück. Ob die Bläserklasse mit 16 Spielern oder die Jugendkapelle: die Auftritte waren vielfältig und zeigten, dass die aufwendige Jugendarbeit Früchte trägt. Abschließend wünschte Melanie Walz sich, dass aus der Bläserklasse wieder ein Vorstufenorchester entsteht.