17.05.2017, Von Nicole Mohn

Große und kleine Visionen für mehr Tourismus in Beuren – Bürger eingeladen, an Konzept mitzuarbeiten

Wie sieht Beuren 2030 aus? Mit dieser Frage befassen sich Gemeinderat, Experten und Bürger seit Herbst intensiv. Nun liegen erste Ergebnisse auf dem Tisch: Am Montag informierte die Gemeinde die Beurener bei einem Infoabend in der Kelter über den Stand der Beratungen und die neue Tourismus-Konzeption.

BEUREN. Eigentlich hat Beuren alles, um für Touristen reizvoll zu sein. Ein attraktives Thermalbad, einen charmanten Dorfkern mit über 70 historischen Häusern – und das alles gelegen zwischen Streuobstwiesen und Albtrauf.

Info

Bürgerwerkstatt

In der Bürgerwerkstatt wird am Samstag, 20. Mai, im Bürgerhaus Alte Schule von 9 Uhr an gemeinsam an Leitlinien und Zielen für die Entwicklung der Gemeinde Beuren für die kommenden Jahre gearbeitet. Die Veranstaltung dauert bis etwa 16 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail unter beuren@beuren.de oder telefonisch unter (0 70 25) 91 03 00 möglich.