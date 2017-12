Ein bunter Strauß an Melodien

Musikverein Aich unterhielt das Publikum in der Aicher Festhalle bestens – Zahlreiche Ehrungen

Der Musikverein Aich ehrte langjährige Mitglieder. pm

AICHTAL-AICH (pm). In der weihnachtlich geschmückten Festhalle in Aich fand auch in diesem Jahr wieder die Jahresfeier des Musikvereins Aich statt. Als die Jugendgruppe oder auch „Eichhörnchen Band“ des Musikvereins Aich mit dem ersten Stück „Ma come bali bella bimba“ die Jahresfeier eröffnete, zeigte sich das Publikum begeistert von den kleinen Talenten. Großen Beifall erhielten sie auch für das Stück „Wenn der Elefant in die Disco geht“. Auch eine Zugabe hatte die Jugendgruppe vorbereitet und Dirigent Giuseppe Barbuscia war stolz auf seine kleinen Schützlinge, die ihren Auftritt perfekt gemeistert haben.