Ein breites Spektrum

26.02.2018, — E-Mail verschicken

Das Evangelische Bildungswerk im Landkreis Esslingen stellt sein Halbjahresprogramm vor

(pm) 40 Jahre und kein bisschen leise – das passt zum Evangelischen Bildungswerk im Landkreis Esslingen und seinem neuen Halbjahresprogramm. Das auditive Spektrum reicht vom „Dorf der Stille“ bis zum mutigen Streitgespräch.

Der ganze Evangelische Kirchenbezirk Esslingen wird Mitglied der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft. Deshalb bringt Canon-Precentor David Stone am Sonntag, 15. April, um 10.30 Uhr gleich zwei geweihte Nagelkreuze aus Coventry nach Esslingen. Eines dieser Versöhnungszeichen bleibt in der Stadtkirche St. Dionys, das zweite geht auf Wanderschaft.

Über Frieden, Verteidigung und deutsche Rüstungsexporte spricht Pfarrer Joachim Schilling, Beauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für Friedensarbeit, am Donnerstag, 12. April, mit Markus Grübel (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Verteidigung. Der Termin der Reihe „Klartext im Blarer“ beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen.