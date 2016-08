Ein bisschen Wehmut schwingt mit

26.08.2016, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Silke und Michael Eisele hören nach 32 Jahren als Pächter des Harpprechthauses auf

Feiern wollten Eiseles ihren Abschied nicht. Doch der Deutsche Alpenverein (DAV) machte mit einem würdigen Abend am Mittwoch einen Strich durch diese Rechnung.

Silke und Michael Eisele geben nach 32 Jahren den Stab im Harpprechthaus in neue Hände.

LENNINGEN. Frank Böttiger, Vorsitzender der DAV-Sektion Schwaben, erinnerte in seiner Laudatio an Theodor Harpprecht. Der wäre im August dieses Jahres 175 Jahre alt geworden und ist Namensgeber für das Haus in Lenningen. Harpprecht gilt als Gründer der Sektion Schwaben des DAV. „Wir wurden aus einer Wohlfühlzone herausgerissen, als die Kündigung des Pachtverhältnisses eintraf“, bedauerte der Sektionschef.