Ehrenmütze für einen Altenrieter

12.01.2017

Wulf Wager erhält einen der wichtigsten badischen Fasnets-Preise

ALTENRIET (r/pm). Na, wenn das keine Sensation ist: Mit Wulf Wager erhält ein Schwabe eine der höchsten badischen Fasnets-Auszeichnungen: Dem Altenrieter wird am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr in der Festhalle in St. Georgen die Ehrenmütze der Freiburger Fasnetrufer aufgesetzt. Damit werden dessen vielfältige Verdienste um die Fasnet gewürdigt. In einer Pressemitteilung der Zunft der Fasnetrufer, die sich selbst als „Erznarren Nr. 1 der Freiburger Fasnet“ bezeichnen, heißt es dazu: „Wulf Wager, Jahrgang 1962, geschäftsführender Gesellschafter von Wager Kommunikation, Verleger, Moderator im SWR-Fernsehen, Musikant, Volkstänzer, Mundartdichter, Fastnachtsforscher- und Experte, Spezialist für Tracht, Volksmusik und Volkstanz.

Obwohl im pietistischen, fastnachtsfernen Milieu auf den Fildern aufgewachsen, durfte er schon als Kind auf Exkursionen die Fastnacht im Südwesten kennenlernen – sein Vater war Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Heimat- und Volkstumspflege in Baden-Württemberg.