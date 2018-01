Ege war schon 100 Mal dabei

25.01.2018

In Grafenberg werden die häufigen Blutspender und die wichtigen Helfer ausgezeichnet

In Grafenberg werden die Blutspender stets an einem gesonderten Termin und nicht innerhalb einer anderen Veranstaltung geehrt. In der Ortsbücherei ist an diesem Dienstag außerdem die ehrenamtliche Tätigkeit der Helfer vor Ort gewürdigt worden.

Ehre, wem Ehre gebührt: (von links) Susanne Weber, Rainer Mayer, Stefanie Zoppe, Margitta Uhlig, Rudi Wurster, Bürgermeisterin Annette Bauer,

GRAFENBERG. Die ehrenamtlichen DRK-Helfer vor Ort (HvO), Marco Hellmig, Günter Wollwinder und Daniel Thüringer, überbrücken die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungsdienstes mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und sind außerdem „ein wichtiger psychologischer Faktor, wenn man in dieser Notsituation ein bekanntes Gesicht sieht“, so Bürgermeisterin Annette Bauer. Vor allem sind sie schnell vor Ort, „innerhalb von fünf Minuten“, versichert Günter Wollwinder.

Die Blutspender helfen auf andere Weise, Leben zu retten. Ihre Blutspende oder Bestandteile daraus werden vor allem bei Operationen und für Krebspatienten benötigt. Blutspenden sind aber auch hilfreich bei Erkrankungen an Herz, Magen oder Darm, Blutarmut sowie bei Komplikationen während Geburten.