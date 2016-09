Durch die schwäbischen Highlands

10.09.2016, Von Philip Sandrock

Seit vier Jahren kann man die drei Owener Whisky-Brennereien über den Whisky-Walk erwandern

Seit vier Jahren kann man sich in Owen auf den Whisky-Walk begeben. Zugegeben nur drei der 31 Brennereien im Ort erzeugen den begehrten Getreidebrand – doch damit hat die Stadt am Fuße der Teck die größte Whisky-Brennereidichte in Deutschland.

Die drei Brenner Thomas Rabel, Thomas Dannenmann und Immanuel Gruel mit der schwäbischen Whisky-Botschafterin Angela Weis. psa

OWEN. „Owen ist die Whiskyhauptstadt Deutschlands“, sagt Hans-Peter Schwarz, der Erfinder des Whisky Walks. Der Tübinger Slow-Food-Fachmann hat sich auf die Vermarktung regionaler Produkte spezialisiert. Und bereits vor vier Jahren den Whisky-Walk zusammen mit den drei Owener Whiskybrennern Thomas Rabel, Thomas Dannemann und Immanuel Gruel entwickelt.