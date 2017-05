DRK wurde 500 Mal alarmiert

Die Bereitschaft Neckartenzlingen des Roten Kreuzes blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der DRK- Bereitschaft Neckartenzlingen konnte die Bereitschaftsleitung auf ein erfolgreiches Jahr 2016 im Zeichen des Roten Kreuzes zurückblicken.

Von links: Bereitschaftsleiter Alexander Bauer, Bereitschaftsleiterin Svenja Franz, René Lerch (zehn Dienstjahre), Kreisbereitschaftsleiterin Heike Gönninger, Hartmut Bocher (45 Jahre), Yvonne Huttenlocher (25 Jahre), Kreisbereitschaftsleiter Andreas Schober, Gisela Balinger (20 Jahre) und Kreisgeschäftsführer Klaus Rau pm

NECKARTENZLINGEN (kr) Bereitschaftsleiterin Svenja Franz und Bereitschaftsleiter Alexander Bauer zeigten sich sehr erfreut darüber, dass neben der fast vollzähligen „Mannschaft“ einige Ehrengäste den Weg in den Schulungsraum der Feuerwehr gefunden hatten. Dort genießt die DRK-Bereitschaft so lange Gastrecht, bis ihr eigener Schulungsraum in der Metzinger Straße wieder frei wird. Im eigentlichen DRK- Raum ist interimsweise der Kindergarten Alemannenstraße untergebracht.