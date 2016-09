Drei Häuser aus drei Jahrhunderten

17.09.2016, Von Christian Dörmann — E-Mail verschicken

Für die neue Hauptstelle der Kreissparkasse wurde der Grundstein gelegt – 70 Millionen Euro für ein starkes Bekenntnis

Die neue Hauptstelle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wird auf diesem Grundstein errichtet, in den Zeitzeugnisse eingeschlossen werden. Foto: Bulgrin

ESSLINGEN. Wenn es in Esslingen um ein Gebäude geht, dann wird es sehr schnell geschichtlich, selbst wenn in diesem Fall von dem Haus noch nicht viel mehr existiert, als eine solide Bodenplatte aus ein Meter dickem Beton. Für die neue Hauptstelle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen an der Bahnhofstraße ist der Grundstein gelegt worden – und damit geht es nun an den Rohbau des letzten Teilstücks, mit dem sich das Institut für die Zukunft aufstellt.

Das ehemalige Gasthaus Falken aus dem Jahr 1860 ist bereits für die Sparkasse von Grund auf erneuert worden, das 1993 erbaute Haus am Vogelsang ist einem Neubau gewichen und die bisherige Hauptstelle wurde während der vergangenen Monate abgerissen, um Platz für das neue „Haus der Kunden“ zu schaffen. „Drei Häuser aus drei Jahrhunderten“ – darin spiegelt sich nach den Worten von Architekt Christof Teige vom Stuttgarter Architektenbüro Auer Weber Assoziierte die Verwurzelung, Tradition und Kontinuität der Kreissparkasse (KSK) wider.