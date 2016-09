Drei Gebäude für 144 Menschen

22.09.2016, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Interimsweise sind Flüchtlinge im Zelt untergebracht

Der Landkreis Esslingen lässt auf einem Gewerbegrundstück in Wolfschlugen Unterkünfte zur Erstunterbringung von Flüchtlingen bauen. Die Planungen dazu stellte Architekt Joachim Hölzel in der letzten Gemeinderatssitzung vor.

In diesem Zelt sind derzeit 80 Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen untergebracht – nach Fertigstellung der Modulargebäude wird es abgebaut. Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Mit der Fertigstellung der drei Gebäude in der Daimlerstraße 14 könne frühestens im nächsten Spätsommer gerechnet werden, verriet Architekt Hölzel vom Büro Bankwitz aus Kirchheim. Bis dahin bleiben die Asylbewerber in dem Zeltbau in der Daimlerstraße. Dieser soll dann rückgebaut werden.

„Zurzeit wird der Bauantrag geprüft, da man in einem Gewerbegebiet nicht einfach Wohnungen bauen darf“, erklärte Bürgermeister Matthias Ruckh das Prozedere. „Wenn der Bauantrag eingereicht und genehmigt ist, werden die Arbeiten ausgeschrieben“, ergänzte Architekt Joachim Hölzel und erläuterte den Gemeinderäten das Aussehen und die Ausgestaltung der Gebäude.