Doppik für Altdorf

20.09.2016

ALTDORF (käl). Nach derzeitiger Rechtslage sind die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, bis spätestens 1. Januar 2020 vom bisherigen Buchführungsstil der Kameralistik auf die Doppik umzustellen. Künftig steht nicht mehr der Geldfluss (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) im Vordergrund. Der Haushaltsausgleich muss vielmehr auf Basis des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Ertrag) erreicht werden.

Unter Berücksichtigung des Leitgedankens der intergenerativen Gerechtigkeit kann so transparent abgebildet werden, welche Leistungen und Belastungen der jetzigen beziehungsweise zukünftigen Generationen zuzurechnen sind.

Die Verwaltung wurde nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung beauftragt, die Planung und Umsetzung des Projekts so voranzutreiben, damit eine Umstellung zum 1. Januar 2018 möglich wird. Die dafür notwendig werdenden Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur Verfügung gestellt. Sowohl Bürgermeister Joachim Kälberer als auch Michael Castro, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Neckartenzlingen, erläuterten die verfahrenstechnischen Abläufe.

Gemeinderat Marc Kulow hinterfragte das Softwareangebot, das vom Kommunalen Rechenzentrum kommt und die hiermit im Zusammenhang stehenden Module. Nach weiterer Aussprache wurde dem Vorschlag der Verbandsverwaltung gefolgt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Angebot der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart in Höhe von 30 000 Euro anzunehmen und zusätzlich die Umstellungskosten in Höhe von rund 25 000 Euro für weitere Bewertungsmaßnahmen vorzusehen.