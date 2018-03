Doppelte Spenden

08.03.2018, — E-Mail verschicken

(pm) Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen macht am Dienstag, 20. März, erneut eine Spenden-Verdoppelungsaktion auf der Spendenplattform gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de. Ab 10 Uhr wird jede Spende bis 100 Euro verdoppelt, teilt die Bank mit. Insgesamt will die Kreissparkasse dafür 15 000 Euro zur Verfügung stellen. „Unsere Spendenplattform macht es jedem einfach, lokale Projekte seiner Wahl zu unterstützen und damit etwas Glück zu verschenken“, so Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de ist eine gemeinsame Initiative von betterplace.org und der Kreissparkasse. Seit Start der Plattform im November 2015 haben laut der Bank fast 250 Projekte mehr als 660 000 Euro für sich generiert. 140 000 Euro hat das Kreditinstitut beigesteuert. Soziale Projekte im Landkreis Esslingen, die sich noch nicht auf der Spendenplattform registriert haben, können dies unter gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de tun und so an der Aktion am 20. März, dem Internationalen Tag des Glücks, teilnehmen. Die Nutzung der Spendenplattform ist kostenlos. Unterstützung bei der Registrierung gibt es unter support@betterplace.org.