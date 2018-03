Diebestour durch die Stadt

30.09.2006, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (lp). Ermittlungsverfahren leiteten Beamte des Polizeireviers Kirchheim gegen zwei 13 und 14 Jahre alte Schüler aus Kirchheim ein. Das Duo hatte sich nach ersten Ermittlungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf eine Einbruchstour im Kirchheimer Stadtgebiet begeben. Dabei waren sie in eine Metzgerei in der Silcherstraße, in ein Büro am Gaiserplatz sowie in ein Geschäft in der Dettinger Straße eingebrochen. Außerdem versuchten sie, in das Kirchheimer Schwimmbad und in ein weiteres Geschäft in der Dettinger Straße einzubrechen. In der Tannenbergstraße hatten sie zwei Wohnmobile und zwei Wohnwagen aufgebrochen. Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Polizisten auf Grund eines Zeugenhinweises schnell auf die Spur des Duos. Nachdem beide am Morgen vorläufig festgenommen werden konnten, räumten sie die Taten ein. Auf ihrer Diebestour durch die Stadt entwendeten die Schüler Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der von den beiden angerichtete Sachschaden muss noch ermittelt werden.