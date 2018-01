Die Wehr braucht ein neues Fahrzeug

24.01.2018, Von Andreas Warausch

Unfall bei Übungsfahrt der Frickenhäuser Feuerwehr verursacht 114 000 Euro Schaden – „Zum Glück wurde niemand verletzt“

Es war wirklich Glück im Unglück: Die komplette Besatzung des LF16/12 blieb beim Unfall an der Hochwanger Steige an Silvester unverletzt. Dennoch braucht die Frickenhäuser Feuerwehr jetzt ein neues Löschfahrzeug, denn am alten entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfall auf der Hochwanger Steige an Silvester: Die Frickenhäuser Wehr sicherte selbst die Unfallstelle. Foto: fwf

FRICKENHAUSEN. Verwaltung und Feuerwehr wollten erst verlässliche Fakten vorliegen haben, ehe man an die Öffentlichkeit geht. Diese Fakten legten nun Bürgermeister Simon Blessing und Feuerwehrkommandant Bernd Streicher vor: 114 000 Euro würde es kosten, das LFZ 16/12 wieder zu reparieren. Der Restwert des 15 Jahre alten Fahrzeugs, das branchenüblich erst 9000 Kilometer auf dem roten Buckel hat, beträgt aber nur 107 000 Euro. Also muss ein neues Fahrzeug her, damit die Wehr ihre Aufgaben bewältigen kann.