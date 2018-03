Die Suche nach Glücksmomenten

28.09.2006, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Großbettlingens Dank an Hobby-Kontakt-Börse und das Projekt Wir helfen für langjährigen Einsatz

GROSSBETTLINGEN. Sie verrichten schriftliche Arbeiten, kleinere handwerkliche Reparaturen, organisieren Behördengänge oder gemeinsame Unternehmungen. Die Rede ist von Großbettlinger Bürgern, die sich in der Hobby-Kontakt-Börse seit 15 Jahren und im Projekt Wir helfen seit zehn Jahren der Bedürfnisse ihrer Mitmenschen annehmen. Am Dienstag wurden in einer kleinen Feierstunde in der Großbettlinger Zehntscheuer die ehrenamtlichen Mitarbeiter der beiden Projekte geehrt.

In einer von Individualismus geprägten Zeit, in der alles möglich scheint, seien kleine Hilfeleistungen für Mitbürger wichtig, würdigte Bürgermeister Martin Fritz die Arbeit der freiwilligen Helfer. Die Gemeinde, so Fritz, sei froh und stolz, solche Projekte zu haben. Besonders dankte er Annelene Fronmüller als treibender Kraft der Initiative. Anderen zu helfen, andere zu unterstützen kann auch für einen selbst Befriedigung sein, sagte der Schultes und gab die Zusage, die Projekte auch weiterhin zu unterstützen.