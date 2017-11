Die Sprache der Menschlichkeit seit 50 Jahren

20.11.2017, Von Andreas Kaier — E-Mail verschicken

Zum 50. Geburtstag der Musikfreunde Hochwang-Erkenbrechtsweiler gab es bunte Melodien aus den Mottokonzerten

In diesem Jahr feiern die Musikfreunde Hochwang-Erkenbrechtsweiler ihr 50-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumskonzert am Samstag in der mit 300 Besuchern ausverkauften evangelischen Kirche im Lenninger Ortsteil Hochwang gab es dafür viele Glückwünsche und auch einige Geschenke.

Rund 300 Besucher kamen zum Jubiläumskonzert in die evangelische Kirche im Lenninger Ortsteil Hochwang. Foto: Kaier

LENNINGEN. Das schönste Geschenk aber machten die Akkordeonspieler ihrem Publikum. Fast drei Stunden lang präsentierten das Ensemble und das Hauptorchester ihren Gästen ein stimmungsvolles Konzert mit hinreißenden Melodien. Mit dem Konzert feierte der Verein am Samstag nicht nur seinen 50. Geburtstag. Es war zugleich auch das zehnte Mottokonzert, das heuer unter dem Thema „Best of nine“ stand.