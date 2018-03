Die Saisonvorbereitungen laufen

21.03.2015, — E-Mail verschicken

Hauptversammlung des Tennisclubs Wolfschlugen – Rück- und Ausblick

WOLFSCHLUGEN (pm). Auf ein ruhiges Vereinsjahr blickten der Vorstand und zahlreiche Mitglieder des Tennisclubs Wolfschlugen bei der Hauptversammlung zurück. Die Mitgliederzahl konnte annähernd stabil gehalten werden.

Die neu gestaltete Terrasse wurde im April eingeweiht und hat großen Anklang gefunden. Auch der Tennistreff am Freitag mit anschließender Bewirtung erfreut sich großen Zuspruchs. Bedauerlicherweise sind immer weniger Mitglieder bereit, Arbeitsdienst abzuleisten. Dies erschwert die Instandhaltung und Pflege der Tennisanlage.

Im Jugendbereich ist ein Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. So kann in der kommenden Saison nach längerer Pause wieder eine Knabenmannschaft gemeldet werden. Auch die VR-Talentiade-Kids, die 2014 Tabellenerster wurden, werden wieder an den Start gehen. Sportwart Wolfgang Luz ist mit der abgelaufenen Saison, in der über 50 Spieler an der Verbandsrunde teilgenommen haben, zufrieden. Die Damen- und die Damen-30-Mannschaft konnten sich den Klassenerhalt sichern. Die Damen 40, die in einer Spielgemeinschaft mit Oberensingen angetreten waren, mussten sich mit dem letzten Tabellenplatz zufrieden geben und werden 2015 nicht mehr an der Verbandsrunde teilnehmen. Erfreuliches gab es von den Herren zu vermelden – sowohl die Herren als auch die Herren 50 sind in die nächsthöhere Spielklasse aufgestiegen.