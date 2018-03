Die Menschen für das Singen begeistert

10.04.2014, Von Helmuth Kern — E-Mail verschicken

Joachim Schmid schuf lebendige Laienchorbewegung – Ehrung für 20 Jahre Engagement als Chorleiter

Sichtlich gerührt nahm Chorleiter Joachim Schmid Ehrungen und Applaus entgegen. Foto: Erika Kern

NECKARTAILFINGEN. Friedrich Silcher, ab1817 Universitätsmusikdirektor und Lehrer am Evangelischen Stift in Tübingen, wusste um die pädagogische Bedeutung des Chorsingens, als er dort 1829 die Akademische Liedertafel, einen Männerchor, gründete. Genau ein Jahr später entstand der Sängerbund Neckartailfingen (SBN), heute Teil des Karl-Pfaff-Gaus. Hier wird das Singen im Chor in unterschiedlichen Formationen gepflegt und auf hohem Niveau ausgeübt.

Das war im Jubiläumskonzert anlässlich „20 Jahre Joachim Schmid“ in der voll besetzten Festhalle Neckarallee am Samstag zu erleben. Joachim Schmid versteht es, Menschen aller Altersstufen für das Singen im Chor zu begeistern und etwas von dem zu vermitteln, was den Wesenskern von Musik auszeichnet: Freiheit und Gemeinschaft. Dass dies Freude und Spaß macht und als harmonisch erlebt wird, wurde im lebendig gesungenen vierstimmigen Satz von Oliver Gies „Warum sing ich eigentlich im Chor“ deutlich.