Die KAB hat noch viel vor in diesem Jahr

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung Neckartenzlingen-Grötzingen zog Bilanz und ehrte langjährige Mitglieder

NECKARTENZLINGEN (ma). Vor kurzem hielt die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Ortsverband Neckartenzlingen-Grötzingen ihre Hauptversammlung im Pfarrhaus der St. Pauluskirche in Neckartenzlingen ab. Der Vorsitzende Ulrich Kröll konnte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern begrüßen.

Nach Verabschiedung der Tagesordnung und Totenehrung, bei der auch an den früheren Pfarrer von Neckartenzlingen, Franz Schmid, erinnert wurde, war der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ angesagt. Georg Becker und Franz Körber wurden für ihre 50-jährige KAB-Zugehörigkeit mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, Werner Kain konnte auf 25 Jahre Mitgliedschaft bei der KAB zurückblicken. Ulrich Kröll dankte den Jubilaren für ihre treue und langjährige Mitarbeit. In seinem Jahresbericht wies der Vorsitzende auf die vielfältigen Aktivitäten des abgelaufenen Jahres hin. Eröffnet wurden diese mit dem Arbeitnehmersonntag, der sich mit dem Thema „Mindestlohn“ befasste. Weitere Höhepunkte: Der Osterkerzenverkauf, mit dessen Erlös die Arbeit der KAB in Uganda unterstützt wurde, der Ausflug nach Nördlingen, die Beteiligung am Grötzinger Sommerferienprogramm und der Bericht von Regina Stahl über ihre Arbeit in Haiti.